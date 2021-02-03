 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 февраля

02 февраля

Популярное

В Бурятии немного ослабли морозы

В Бурятии немного ослабли морозы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ днём до -16 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 февраля по республике ожидается смещение тёплого фронта, ослабление морозов. Ночью преимущественно без осадков, по Прибайкалью небольшой снег, днём местами небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.

Температура ночью -26, -31, местами -35, -40, по крайнему северу до -45, по южным, юго-западным районам и южному Прибайкалью местами -20, -25, днём -12, -18, по северной половине -22, -27 градусов.

В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -27, -29, днём -14, -16 градусов.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Экстремалы Бурятии соберутся в Саянах на горный фестиваль
Экстремалы Бурятии соберутся в Саянах на горный фестиваль
Общество, 02.02.2021
Участники совершат массовое восхождение на вершину горы Мунку-Сардык
В Чите пройдут массовые соревнования по конькобежному спорту
В Чите пройдут массовые соревнования по конькобежному спорту
Общество, 02.02.2021
В программе забеги на различные дистанции и семейные эстафеты
Супругов из Ангарска поздравили с 65-летием семейной жизни
Супругов из Ангарска поздравили с 65-летием семейной жизни
Общество, 02.02.2021
Свою свадьбу юбиляры справили в далёком 1956 году
В Бурятии объявлен конкурс рисунков детей из замещающих семей
В Бурятии объявлен конкурс рисунков детей из замещающих семей
Общество, 02.02.2021
Мероприятие проводится в преддверии праздника Белого месяца
В Бурятии стартовал второй этап конкурса «Снайперский рубеж»
В Бурятии стартовал второй этап конкурса «Снайперский рубеж»
Общество, 02.02.2021
Победители примут участие в окружном этапе
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по универсальному бою
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по универсальному бою
Общество, 02.02.2021
В схватках чемпионата и первенства СФО примут участие более 150 спортсменов
Забайкальские подразделения ПВО маршируют в Бурятию
Забайкальские подразделения ПВО маршируют в Бурятию
Общество, 02.02.2021
В плановом полевом выходе принимают участие более тысячи военнослужащих
В Улан-Удэ запущены 2 пешеходных перехода через железную дорогу
В Улан-Удэ запущены 2 пешеходных перехода через железную дорогу
Общество, 02.02.2021
Они расположены в Тальцах и Стеклозаводе
В Улан-Удэ бегали куропатки. Видео
В Улан-Удэ бегали куропатки. Видео
Общество, 02.02.2021
Куропаток запечатлели в 105 квартале
Проблему грязного воздуха Улан-Удэ намерены решать по районам
Проблему грязного воздуха Улан-Удэ намерены решать по районам
Общество, 02.02.2021
В минприроды рассказали о борьбе за чистый воздух
В Бурятии назвали финалистов конкурса «Баатар. Дангина»
В Бурятии назвали финалистов конкурса «Баатар. Дангина»
Общество, 02.02.2021
Победителей конкурса выберут из 24 участников
В Иркутской области расчистят русла рек около БЦБК
В Иркутской области расчистят русла рек около БЦБК
Общество, 02.02.2021
Работы проведут до начала половодья
Экс-ректору вуза Бурятии исполнилось 95 лет
Экс-ректору вуза Бурятии исполнилось 95 лет
Общество, 02.02.2021
Сергей Никифоров руководил ВСГИК с 1968 по 1990 годы
Минздрав Бурятии купит лекарство за 6 млн тяжелобольной девочке
Минздрав Бурятии купит лекарство за 6 млн тяжелобольной девочке
Общество, 02.02.2021
Сейчас двухмесячной малышке собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^