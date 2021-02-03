В Улан-Удэ днём до -16 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 февраля по республике ожидается смещение тёплого фронта, ослабление морозов. Ночью преимущественно без осадков, по Прибайкалью небольшой снег, днём местами небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура ночью -26, -31, местами -35, -40, по крайнему северу до -45, по южным, юго-западным районам и южному Прибайкалью местами -20, -25, днём -12, -18, по северной половине -22, -27 градусов.
В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -27, -29, днём -14, -16 градусов.
В Бурятии немного ослабли морозы
Общество, Фото:
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