Более 100 штук привезла организация
Экоактивисты рассказали в социальной сети об итогах акции по сбору новогодних ёлок в Улан-Удэ.
- В этом году получилось собрать их ещё больше. 9 точек по городу, от 10 до 90 елок на точке. Итого: около 300 человек сдали свои ёлки на переработку. Более 100 штук привезла организация «Бурят-Фармация», - сообщается в официальной группе активистов в соцсети.
Сбор ёлок благодаря «ЭкоАльянсу» еще продолжается. «Ждём также на переработку главную ёлку города с площади Советов», - добавляют они.
Они отметили, что из сосен и других органических отходов в лесной зоне формируются плодородные террасы, чтобы сохранить и обогатить растениями засыхающий лес.
300 улан-удэнцев сдали ёлки на переработку
Общество, Фото:
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