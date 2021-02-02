300 улан-удэнцев сдали ёлки на переработку

Более 100 штук привезла организация



Экоактивисты рассказали в социальной сети об итогах акции по сбору новогодних ёлок в Улан-Удэ.



- В этом году получилось собрать их ещё больше. 9 точек по городу, от 10 до 90 елок на точке. Итого: около 300 человек сдали свои ёлки на переработку. Более 100 штук привезла организация «Бурят-Фармация», - сообщается в официальной группе активистов в соцсети.



Сбор ёлок благодаря «ЭкоАльянсу» еще продолжается. «Ждём также на переработку главную ёлку города с площади Советов», - добавляют они.



Они отметили, что из сосен и других органических отходов в лесной зоне формируются плодородные террасы, чтобы сохранить и обогатить растениями засыхающий лес.

