В районе Бурятии зарегистрировали вторую двойню с начала года

Малышей назвали Святослав и Мирослав



27 января в Прибайкальском районном отделе управления ЗАГС Бурятии зарегистрировали вторую двойню с начала года. В семье Сергея и Тамары 17 января на свет появились два малыша Святослав и Мирослав. Это пятый и шестой ребёнок в семье.



Специалисты ЗАГСа поздравили счастливых родителей, пожелали родителям и малышам крепкого здоровья и удачи.

