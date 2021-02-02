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В районе Бурятии зарегистрировали вторую двойню с начала года

В районе Бурятии зарегистрировали вторую двойню с начала года
Общество,  Фото:pixabay.com
Малышей назвали Святослав и Мирослав

27 января в Прибайкальском районном отделе управления ЗАГС Бурятии зарегистрировали вторую двойню с начала года. В семье Сергея и Тамары 17 января на свет появились два малыша Святослав и Мирослав. Это пятый и шестой ребёнок в семье.

Специалисты ЗАГСа поздравили счастливых родителей, пожелали родителям и малышам крепкого здоровья и удачи.
дети новорожденные
 
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