Малышей назвали Святослав и Мирослав
27 января в Прибайкальском районном отделе управления ЗАГС Бурятии зарегистрировали вторую двойню с начала года. В семье Сергея и Тамары 17 января на свет появились два малыша Святослав и Мирослав. Это пятый и шестой ребёнок в семье.
Специалисты ЗАГСа поздравили счастливых родителей, пожелали родителям и малышам крепкого здоровья и удачи.
В районе Бурятии зарегистрировали вторую двойню с начала года
Общество, Фото:
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