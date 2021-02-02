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Сурки из Иркутской зоогалереи проспали свой праздник

Сурки из Иркутской зоогалереи проспали свой праздник
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Зато праздник отметили ёжики

Сурки из Иркутской зоогалереи проспали свой праздник – День сурка.

2 февраля отмечается сразу два праздника – День сурка и День ёжика. Сотрудники зоопарка отметили, что перед ними не стоит вопрос, какой праздник им отмечать, потому что сурки всё ещё спят. А вот ежи, наоборот, бодры и веселы.

- У них, кажется, круглый год весна. Не будь как сурок, бери пример с ежа, весна уже скоро! – говорят сотрудники зоогалереи.

День сурка — традиционный праздник в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны.

Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится, и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы. В нескольких городах и поселениях США и Канады в этот день проводятся фестивали, посвящённые местным суркам-метеорологам, которые привлекают многочисленных туристов.

День сурка произошёл от Дня ежа. Жители Древнего Рима 2 февраля будили ежей, чтобы на основе их поведения сделать прогнозы на ближайшие месяцы. Когда прежде великая империя пала, её традиции переняли в ряде других европейских государств. Аналогичный праздник позже появился и в Германии, но немцы доверяли другим метеорологам животного мира — барсукам.


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