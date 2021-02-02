Бурятский театр оперы и балета закрыли на срочный ремонт
Бурятский театр оперы и балета из-за увеличившихся трещин на потолке переносит спектакли на более поздние сроки, в том числе и балет «Красавица Ангара» (6+), запланированный на 5 и 6 февраля, сообщила министр культуры республики Соелма Дагаева.
До 6 февраля будут идти вынужденные ремонтные работы в зрительном зале. Театр начнёт принимать зрителей с 7 февраля.
- На прошлой неделе инженерная служба учреждения в очередной раз осматривала состояние здания. Специалисты обнаружили увеличение трещин на потолке над оркестровой ямой, после чего были срочно отменены ближайшие спектакли. Сложившуюся ситуацию мы обсудили на месте: министерство культуры, руководство театра, руководство комитета госохраны объектов культурного наследия и представители ООО «Сейсмострой». Последние ведут постоянный мониторинг нашего здания, - написала на своей странице в Facebook Соелма Дагаева.
Очередная проверка прошла в 2020 году, состояние трещин оставалось прежним. Но в начале этого года прошли землетрясения. Они могли сказаться на них, пояснила министр.
До 6 февраля в театре произведут демонтаж штукатурно-декоративного слоя портала сцены. Это нужно сделать для того, чтобы исключить вероятность его осыпания.
Угроз безопасности зрителей и сотрудников нет, как отмечают специалисты,- «конструкция держится крепко». Полноценные работы по восстановлению декоративного слоя состоятся летом, чтобы не прерывать театральный сезон.
На потолке Бурятского оперного театра увеличились трещины
Общество, Фото:
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