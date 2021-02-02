В Бурятии стартовал второй этап конкурса «Снайперский рубеж»

Победители примут участие в окружном этапе



На полигоне Восточного военного округа в Бурятии стартовал второй этап конкурса «Снайперский рубеж». Военнослужащие демонстрируют навыки тактической и специальной подготовки. Особое внимание уделяется тактике действий в составе снайперских пар и групп.



Зачётные занятия проходят в полевых условиях и в различное время суток с отработкой ряда элементов по ведению разведки местности и умению быстро ориентироваться на поле боя ночью, маскировки позиций для стрельбы с помощью подручных средств. В ходе ночных занятий по огневой подготовке снайперы выполнят более десятка упражнений контрольных стрельб с использованием ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 300 до 800 метров.



Победители второго этапа конкурса «Снайперский рубеж» примут участие в окружном этапе конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

