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Ушла из жизни народный врач Бурятии Тамара Жданова

Ушла из жизни народный врач Бурятии Тамара Жданова
Общество, 
Тамаре Васильевне было 82 года

На 83-м году жизни скончалась народный врач Республики Бурятия, заслуженный врач БурАССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Тамара Васильевна Жданова. Печальное известие пришло вчера из Москвы, сообщили в детской республиканской клинической больнице.

Тамара Васильевна родилась 11 июня 1938 года в Омске. По окончании педиатрического факультета Омского мединститута начала трудиться педиатром в Шаболинской участковой больнице Красноярского края. С 1964 года работала в Бурятии - сначала педиатром горроддома, затем после клинической ординатуры при Ленинградском педиатрическом институте – зав. отделением патологии новорождённых городской детской больницы №1.

В 1973 году была назначена начмедом, а в 1981 года - главным врачом этой больницы (с 1991 года – неонатальный центр) вплоть до выхода на заслуженный отдых в 2000 году.

- За годы работы снискала огромный авторитет в здравоохранении в первую очередь как большой профессионал, преданный делу, талантливый, мудрый организатор и просто как замечательный человек - скромный, порядочный, интеллигентный. Она внесла большой вклад в развитие неонатальной службы в республике. Тамара Васильевна учила коллег, особенно молодых врачей и медсестёр, своим примером отношения к работе, к больным, к людям, - отзываются о ней коллеги.

Её трудами сформирован коллектив, выращены кадры высококвалифицированных специалистов, которые до сих пор с благодарностью помнят её школу и продолжают дело. Во многом именно они, ученики Тамары Васильевны, такие как Екатерина Кушкоева, Елена Битуева, Татьяна Ожигова, Наталья Шагдурова, Баир Балданов, Ольга Халудорова сегодня стоят на передовой неонатальной помощи в республике и определяют её лицо.
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