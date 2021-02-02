В Улан-Удэ откроется выставка рассекреченных документов

Подобные выставки состоятся в 63 регионах России



8 февраля в музее истории Бурятии откроется уникальная выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Об этом сообщили в минкультуры Бурятии.



Экспонируемые архивные документы были рассекречены и публикуются в рамках федерального проекта «Без срока давности». На выставке впервые будут представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить её ресурсы.



Выбор даты обусловлен тем, что именно в этот день 75 лет назад на международном военном трибунале в Нюрнберге с вступительной речью выступил главный обвинитель от СССР Роман Руденко. В его выступлении впервые был озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР.



Приведённые факты военных преступлений нацистов стали одними из основных материалов, которые легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала. В судебном порядке на международном уровне были признаны не только преступления нацистов и их пособников против мирных граждан, но и то, что они являлись частью целенаправленного уничтожения советского народа.



На выставке представлены наиболее интересные архивные документы из 70000 выявленных в ходе реализации проекта.



Выставка откроется в 63 регионах России, в том числе в Иркутске.



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