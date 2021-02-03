Мужские команды сыграют в волейбол и баскетбол
В Кяхтинском районе Бурятии пройдут соревнования среди мужских команд, посвящённые Дню защитника Отчества. 21 февраля состоятся районные соревнования по волейболу. Игры пройдут в спортивных залах РСК «Олимп» и СОШ №1.
К участию допускаются команды района из 8 игроков и судьи. Заявки, заверенные врачом в обязательном порядке, подаются на заседание судейской коллегии. Регистрация команд и заседание судейской коллегии начнётся в 9:30. Опоздавшие команды к соревнованиям не допускаются.
23 февраля будет проведено районное первенство по баскетболу. Соревнования пройдут в Кяхтинской спортивной школе (РСК «Олимп»).
В турнире примут участие мужские команды (с допуском юношей 2005-2006 гг.р. и старше), имеющие допуск врача. Команда должна состоять из 8 игроков и судьи.
Заявки подаются на заседание судейской коллегии до 10:00. Заседание начнётся в 10:00 в РСК «Олимп». Расписание игр будет составлено на заседании судейской коллегии. На 10:30 запланировано торжественное открытие соревнований.
Всем командам обязательно иметь средства индивидуальной защиты (маски, антисептик для обработки рук и т.д.). Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.
Возрастное ограничение 0+
В Кяхтинском районе Бурятии соревнования посвятят Дню защитника Отечества
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 03.02.2021
В Улан-Удэ днём до -16 градусов
Участники совершат массовое восхождение на вершину горы Мунку-Сардык
В программе забеги на различные дистанции и семейные эстафеты
Свою свадьбу юбиляры справили в далёком 1956 году
Мероприятие проводится в преддверии праздника Белого месяца
Победители примут участие в окружном этапе
В схватках чемпионата и первенства СФО примут участие более 150 спортсменов
В плановом полевом выходе принимают участие более тысячи военнослужащих
Они расположены в Тальцах и Стеклозаводе
Ряд лекций организованы дистанционно
Куропаток запечатлели в 105 квартале
В минприроды рассказали о борьбе за чистый воздух
Победителей конкурса выберут из 24 участников
Работы проведут до начала половодья
Сергей Никифоров руководил ВСГИК с 1968 по 1990 годы