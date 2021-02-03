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В Кяхтинском районе Бурятии соревнования посвятят Дню защитника Отечества

В Кяхтинском районе Бурятии соревнования посвятят Дню защитника Отечества
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужские команды сыграют в волейбол и баскетбол

В Кяхтинском районе Бурятии пройдут соревнования среди мужских команд, посвящённые Дню защитника Отчества. 21 февраля состоятся районные соревнования по волейболу. Игры пройдут в спортивных залах РСК «Олимп» и СОШ №1.

К участию допускаются команды района из 8 игроков и судьи. Заявки, заверенные врачом в обязательном порядке, подаются на заседание судейской коллегии. Регистрация команд и заседание судейской коллегии начнётся в 9:30. Опоздавшие команды к соревнованиям не допускаются.

23 февраля будет проведено районное первенство по баскетболу. Соревнования пройдут в Кяхтинской спортивной школе (РСК «Олимп»).

В турнире примут участие мужские команды (с допуском юношей 2005-2006 гг.р. и старше), имеющие допуск врача. Команда должна состоять из 8 игроков и судьи.

Заявки подаются на заседание судейской коллегии до 10:00. Заседание начнётся в 10:00 в РСК «Олимп». Расписание игр будет составлено на заседании судейской коллегии. На 10:30 запланировано торжественное открытие соревнований.

Всем командам обязательно иметь средства индивидуальной защиты (маски, антисептик для обработки рук и т.д.). Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.

Возрастное ограничение 0+
Кяхтинский район Бурятия спорт соревнования первенство волейбол баскетбол день защитника Отечества
 
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