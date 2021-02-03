В Кяхтинском районе Бурятии соревнования посвятят Дню защитника Отечества

Мужские команды сыграют в волейбол и баскетбол



В Кяхтинском районе Бурятии пройдут соревнования среди мужских команд, посвящённые Дню защитника Отчества. 21 февраля состоятся районные соревнования по волейболу. Игры пройдут в спортивных залах РСК «Олимп» и СОШ №1.



К участию допускаются команды района из 8 игроков и судьи. Заявки, заверенные врачом в обязательном порядке, подаются на заседание судейской коллегии. Регистрация команд и заседание судейской коллегии начнётся в 9:30. Опоздавшие команды к соревнованиям не допускаются.



23 февраля будет проведено районное первенство по баскетболу. Соревнования пройдут в Кяхтинской спортивной школе (РСК «Олимп»).



В турнире примут участие мужские команды (с допуском юношей 2005-2006 гг.р. и старше), имеющие допуск врача. Команда должна состоять из 8 игроков и судьи.



Заявки подаются на заседание судейской коллегии до 10:00. Заседание начнётся в 10:00 в РСК «Олимп». Расписание игр будет составлено на заседании судейской коллегии. На 10:30 запланировано торжественное открытие соревнований.



Всем командам обязательно иметь средства индивидуальной защиты (маски, антисептик для обработки рук и т.д.). Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.



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