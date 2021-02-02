В Улан-Удэ выберут самую читающую семью

Пока в проекте зарегистрировано 50 семей
В республиканской детско-юношеской библиотеке в Улан-Удэ стартовал новый проект «Книга в семье». Это серия мероприятий для читающих семей, сообщили представители библиотеки.
В течение года участники проекта будут много читать, узнавать о новых современных детских произведениях, встречаться с детскими писателями, психологами и педагогами. Также участников ждут конкурсы, викторины, мастер-классы.
— Современные дети сильно привязаны к гаджетам и практически живут со смартфоном в руке. Читают ли ваши дети книги? Особую роль в этом деле играют родители. Только своим примером родители могут мотивировать ребёнка заинтересоваться чтением и способствовать его духовному развитию, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Для того чтобы стать участником проекта «Книга в семье», необходимо лично прийти в республиканскую детско-юношескую библиотеку, пройти регистрацию, заполнить анкету и соглашение на участие в проекте.
На сегодняшний день зарегистрировано 50 семей. В том числе к проекту присоединились учащиеся 3 «в» класса гимназии № 14 и 2 «в» класса школы № 2 со своими родителями.
Участники проекта получили разработанный библиотекарями «Блокнот читателя», в котором можно анализировать прочитанные произведения, записывать свои мысли и выводы, даты, имена и факты, а иногда и просто понравившиеся моменты.
Также благодаря «Блокноту читателя» в конце года библиотека выберет самых активных читателей и самую читающую семью.
Проект рассчитан для детей от 5 до 12 лет.
Запись на участие в проекте принимаются по адресу: Улан Удэ пр. Победы, 5.
Регистрация участников продолжается.
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