В Бурятии дети-сироты стали вторыми в шорт-треке

Ребята долго готовились к соревнованиям



Городской спортивный праздник прошел в выходные на ледовом катке стадиона «Чемпион» в городе Кяхта. Состоялись соревнования по различным видам зимнего спорта.



Воспитанники учреждения центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», приняли участие в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 400, 300 и 200 метров по разным возрастным категориям.



Подготовка ребят проходила под руководством помощника воспитателя Юрия Цырендоржиева. Он проводил тренировки на ледовом катке учреждения. Его подопечные заняли вторые места, получив грамоты и поощрительные призы.





