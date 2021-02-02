Ребята долго готовились к соревнованиям
Городской спортивный праздник прошел в выходные на ледовом катке стадиона «Чемпион» в городе Кяхта. Состоялись соревнования по различным видам зимнего спорта.
Воспитанники учреждения центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», приняли участие в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 400, 300 и 200 метров по разным возрастным категориям.
Подготовка ребят проходила под руководством помощника воспитателя Юрия Цырендоржиева. Он проводил тренировки на ледовом катке учреждения. Его подопечные заняли вторые места, получив грамоты и поощрительные призы.
В Бурятии дети-сироты стали вторыми в шорт-треке
Общество, Фото:
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