В школе Бурятии не соблюдался режим хранения крупы

Директору выдали предписание



В Никольской средней школе в Мухоршибирском районе Бурятии выявлено «продуктовое» нарушение. В пищеблоке школы, где хранится крупа, нет прибора, позволяющего определить температуру и относительную влажность воздуха.



- Выявленное нарушение послужило поводом для возбуждения административного дела по ст. 7.18. КоАП РФ, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Директору выдано предписание об установке психрометрического гигрометра для определения температуры и влажности воздуха в пищеблоке.





