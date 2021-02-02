Директору выдали предписание
В Никольской средней школе в Мухоршибирском районе Бурятии выявлено «продуктовое» нарушение. В пищеблоке школы, где хранится крупа, нет прибора, позволяющего определить температуру и относительную влажность воздуха.
- Выявленное нарушение послужило поводом для возбуждения административного дела по ст. 7.18. КоАП РФ, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Директору выдано предписание об установке психрометрического гигрометра для определения температуры и влажности воздуха в пищеблоке.
В школе Бурятии не соблюдался режим хранения крупы
Общество, Фото:
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