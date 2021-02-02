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Лучники Агинского округа завоевали кубок и медали чемпионата России

Лучники Агинского округа завоевали кубок и медали чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Мужские команды стали обладателями золотых наград

Спортсмены Агинского Бурятского округа завоевали кубок и медали чемпионата России по стрельбе из лука. Соревнования прошли в городе Орёл в конце января.

Трио в составе Бэлигто Цынгуева, Болота Цыбжитова и Галсана Базаржапова стали чемпионами России в командном первенстве в стрельбе из классического лука.

Блочники Александр Дамбаев, Жалсаб Аюшеев и Лубсан Аюров также завоевали «золото» чемпионата. «Серебром» блеснула женская команда в составе Валерии Мыльниковой, Туяны Дашидоржиевой и Туяны Будажаповой, при этом Валерия Мыльникова выиграла второе место в личном зачёте, Татьяна Плотникова получила «бронзу».

По итогам соревнований пять агинских лучников выполнили норматив звания «Мастер спорта России»: Радмила Шойдонова (тренер Соелма Абидуева, «СШОР по адаптивным и национальным видам спорта Забайкальского края»), Кирилл Батуев (тренер Дымбрыл Цыбенов, Могойтуйская районная детско-юношеская спортивная школа), Бато Цыренжапов (тренер Шагдаров Б.Б., СШОР№3), Билигто Дондоков (тренер Цыденов З.Д., филиал СШОР №1 в Агинском), Бальжин Дамдинова (тренер Цыденов Т.З., филиала СШОР №1 в п. Могойтуй).

Также 31 января завершился кубок России по стрельбе из лука среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата. Мужская сборная Забайкальского края в классическом луке в составе Бато Цыдендоржиева, Кирилла Смирнова и Дондока Болотова стали обладателями кубка России ПОДА, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
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