В Иркутске состоится чемпионат Сибири по универсальному бою

Общество, Фото: федерация универсального боя СФО

В схватках чемпионата и первенства СФО примут участие более 150 спортсменов



В Иркутске с 5 по 7 февраля пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по универсальному бою. Ожидается, что в соревнованиях в спорткомплексе «Байкал-Арена» примут участие более 150 спортсменов из Иркутской, Новосибирской областей, Алтайского, Красноярского краёв, Республики Хакасия и других регионов.



От Иркутской области будут участвовать сильнейшие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Тайшета, Братска, Киренска, Нижнеудинска, Иркутского, Ольхонского, Казачинско-Ленского районов и других муниципальных образований. Соревнования проводятся в личном и командном зачётах.



Юноши 14-15 лет будут выступать в следующих весовых категориях: до 45, 50, 55, 60, 65, 70 и свыше 70 кг. Для девушек 14-15 лет предусмотрены весовые категории: до 32, 37, 42, 47, 52 и свыше 52 кг. Юноши 16-17 лет будут выступать в весовых категориях: до 55, 60, 65, 70, 75, 80 и свыше 80 кг, девушки этой возрастной категории – в весовых категориях: до 37, 42, 47, 52, 57, 62 и свыше 62 кг. Для юниоров предусмотрено девять весовых категории (до 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 и свыше 95 кг), для юниорок – семь (до 45, 48, 52, 57, 62, 70 и свыше 70 кг). Мужчины будут соревноваться в девяти весовых категориях (до 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 и свыше 95 кг), женщины – в семи (до 48, 52, 57, 63, 70, 78 и свыше 78 кг).



- На турнире можно выполнить норматив кандидата в мастера спорта России, а также массовые спортивные разряды. По итогам соревнований будут сформированы сборная команда для участия в чемпионате и первенстве России по универсальному бою, которые будут проходить в марте-апреле в Медыни в Калужской области, - сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



Участники, занявшие в каждой весовой категории призовые места, награждаются медалями и грамотами, команды – кубками и грамотами. Оргкомитет соревнований определяет и награждает лучших спортсменов в номинациях «За лучшую технику» и «За волю к победе».



Возрастное ограничение 6+

