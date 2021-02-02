Экстремалы Бурятии соберутся в Саянах на горный фестиваль

Участники совершат массовое восхождение на вершину горы Мунку-Сардык



В Бурятии началась подготовка к межрегиональному горному фестивалю «Мунку-Сардык-2021». Мероприятие пройдёт в Восточных Саянах с 29 апреля по 3 мая и будет посвящено 76-летней годовщине Великой Победы.



В программе фестиваля запланированы ежедневные массовые восхождения (с 30 апреля по 2 мая), соревнования по скоростному восхождению и вертикальному километру «Кубок Победы» (1 мая), соревнования по бордер-кроссу и ски-кроссу (2 мая). Программа может быть изменена в зависимости от погодных условий.



Для всех участников горного фестиваля организаторы подготовили большое количество подарков. Для участников массового восхождения – дипломы и нагрудный знак с георгиевской лентой. Призы, дипломы и нагрудный знак также получат победители в номинациях «Самый юный участник восхождения», «Самый пожилой участник восхождения», «Самая дружная семья восхождения» и «Самый массовый коллектив». Дипломы, медали, кубки и призы за победу предусмотрены в соревнованиях по скоростному восхождению, вертикальному километру, ски-кроссу и бордер-кроссу. Об этом сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим».



Возрастное ограничение 12+

