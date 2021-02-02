В Улан-Удэ школьники второй смены учатся

В столице Бурятии -31 градус
Занятия у школьников второй смены в Улан-Удэ состоятся, сообщили в комитете по образованию. По данным Росгидромета, температура воздуха в Улан-Удэ в 11:00 составляет -31.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня из-за морозов занятия первой смены с 1 по 5 классы были отменены
. Утром в столице Бурятии было – 35 градусов.
В школах Улан-Удэ отменяются при следующих температурных значениях:
-33, -34 С в 1-4 классах;
-35 С в 1-5 классах;
- 36 С в 1-6 классах;
- 37 С в 1-8 классах;
- 38 С и ниже в 1-11 классах.
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