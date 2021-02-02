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Бурятский лучник выиграл кубок России в Орле

Бурятский лучник выиграл кубок России в Орле
Общество,  Фото:пресс-служба ЦСП РБ
Соревнования проходили среди спортсменов с ПОДА

В городе Орёл завершился кубок России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

В личном первенстве среди мужчин в стрельбе из блочного лука в финал вышли двое бурятских лучников: Баир Шигаев и Бадма Хаминдаев. В этот раз спортивная удача была на стороне Баира Шигаева – он стал обладателем кубка России. Бадма Хаминдаев – серебряный призёр.

Среди женщин в стрельбе из блочного лука в своих классах серебряные медали завоевали Татьяна Андриевская и Марина Бадмаева. В стрельбе из классического лука бронзовым призёром кубка стала Даши Дольжина.

- Общее впечатление - позитивное. Вернулись в сезон. Испытали новые эмоции, новые чувства. Забыли, что такое мандраж на старте. Пришлось вспоминать, - рассказывает серебряный призёр кубка России 2021 Татьяна Андриевская. – По своим собственным финалам, я немножко не дожала, но все равно я довольна, потому что было такое подозрение, что я могу выступить и хуже, вследствие того, что долго не было соревновательного опыта.

Ещё четыре медали бурятские лучники завоевали в командных состязаниях. В стрельбе из блочного лука не было равных мужской команде Бурятии, в которую вошли Баир Шигаев, Бадма Хаминдаев и Александр Гомбожапов. Смешанные команды Татьяны Андриевской и Баира Шигаева (блочный лук), Марины Бадмаевой и Чингиса Бальжиева (блочный лук W1), а также Даши Дольжиной и Петра Марзаева (классический лук) завоевали серебряные медали кубка России.

Следующими соревнованиями, где принимают участие спортсмены республики, стал чемпионат России. Он стартовал в Орле 1 февраля и завершится 5 февраля, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.
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