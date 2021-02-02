По городу в Бурятии разгуливают олени и лисы

По городу Северобайкальск в Бурятии разгуливают дикие животные. Любопытными видео делятся местные жители. На днях здесь заметили оленя. Чуть ранее увидели лисицу, которую северобайкалец покормил с руки.
- Северный олень бегает, симпатичный, - говорит автор видео, опубликованного в группе «Услышано в Северобайкальске», - То лисы ходят, то олени носятся. Вообще дурдом.
видео - «Услышано в Северобайкальске»
Отметим, зачастую дикие животные выходят к людям в поисках пропитания. «Лисы могут уходить далеко в город, особенно если там открытые мусорные баки и нет собак», - рассказывал ранее «Байкал-Daily» заведующий живого уголка в Этнографическом музее народов Забайкалья Максим Нагуслаев, комментируя появление лисы в улан-удэнском посёлке Восточный.
Однако кормить их с рук, как это сделал северобайкалец, не стоит. Лисы могут быть переносчиками опасного для человека заболевания – бешенства. Вирус передаётся человеку при укусе больным животным или контакте с его слюной.
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщали, что ежегодно в мире от болезни бешенства погибает более 55 тысяч человек и свыше 10 миллионов получают специфическое антирабическое лечение.
Единственным средством помощи людям, подвергшимся риску заражения, является своевременное специфическое антирабическое лечение с применением антирабического иммуноглобулина и антирабической вакцины.
Чтобы предупредить заболевание, необходимо избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить.