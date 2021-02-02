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Супругов из Ангарска поздравили с 65-летием семейной жизни

Супругов из Ангарска поздравили с 65-летием семейной жизни
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
Свою свадьбу юбиляры справили в далёком 1956 году

27 января в Ангарске с «железной свадьбой» поздравили супругов Зеленцовых сотрудники отдела службы ЗАГС по Ангарскому району. Ровно 65 лет прошло с того дня, когда Наталья Даниловна и Евгений Васильевич в городском ЗАГСе обменялись обручальными кольцами.

Евгений Васильевич приехал в Ангарск в 1953 году после окончания Калининградского военного училища. Будущие муж и жена познакомились в 1954 году на танцах, тогда Наталье ещё не было 20, Евгению – 23. Свадьба состоялась 27 января 1956 года.

Евгений Васильевич, после окончания политехнического техникума, много лет трудился в Ангарском управлении строительства. У Натальи Даниловны вся трудовая деятельность прошла на одном рабочем месте – в Сибирском филиале проектно-изыскательского института «Оргстройпроект» корпорации «Росатом». За высокие достижения в труде оба имеют звания «Ветеран труда». Наталья Даниловна также награждена почётным званием «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Супруги воспитали дочь и сына. Сейчас у них 4 внука и правнучка, которыми они очень гордятся. По словам Евгения Васильевича, главным секретом семейного долголетия является любовь и уважение друг к другу.

По традиции супруги оставили свои подписи в памятной книге юбиляров Ангарска. Также с днём бракосочетания юбиляров поздравила заместитель мэра Ангарского муниципального образования Марина Сасина, отметив, что Евгений Васильевич и Наталья Даниловна являются ориентиром для современных семей, примером искреннего и трепетного отношения друг к другу. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.
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