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Двое мужчин искупались в зимнем Байкале

Двое мужчин искупались в зимнем Байкале
Общество, 
Один из туристов назвал купание на морозе «спа-процедурами»

В Бурятии двое мужчин искупались на морозе в зимнем Байкале. О посетивших их «моржах» накануне рассказали в Байкальском заповеднике. Отметим, видео было сделано ещё в конце декабря, когда Байкал ещё не встал.

- Недавно в визит-центре «Байкал заповедный» мы приняли настоящих моржей! Два супер закалённых и отважных молодых человека в самом разгаре суровой сибирской зимы решили искупаться в Байкале. В разговоре с экскурсоводом мужчины сказали, что их посыл заключается в том, что зимой у нас можно не только посетить интерактивный музей о Байкале, но и окунуться в него с головой. В прямом смысле, - рассказали представители Байкальского заповедника.

Видео - @antonio.russia, @yuradyachenko

Один из участников зимнего купания отметил на своей странице – «Спа-процедуры в поддержку Байкальского заповедника».

Друзья смелых мужчин оставляют на их странице восторженные комментарии. «Ну вы монстры! Я вчера не смог решиться - думал голова на ветру отвалится», «Ух! Аж мурашки», «Супер!!! Ну вы даёте!!», - делятся пользователи.

На вопрос, как самочувствие, один из туристов ответил:

- Самочувствие как раз и является целью. Слово кайф не полностью отражает реальность.




Байкал морозы
 
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