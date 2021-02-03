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Иркутск примет международный музыкальный фестиваль

Иркутск примет международный музыкальный фестиваль
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Список концертов и участников «Звёзд на Байкале» станет известен в ближайшее время

XV международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» пройдёт с 19 по 28 февраля в Иркутске. Выступления звёзд мировой классической сцены состоятся на двух площадках: в Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского и Иркутской областной филармонии.

- Фестиваль «Звёзды на Байкале» станет первым крупным мероприятием в регионе с момента отмены ограничений на проведение концертов и спектаклей. Полный список участников и концертов ещё формируется. Завершить эту работу планируется в ближайшие дни. Тогда начнётся продажа билетов, - отметил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Уже известно, что юбилейный фестиваль откроет Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под руководством народного артиста России Александра Сладковского. Вместе с солистом – художественным руководителем проекта, пианистом, народным артистом России Денисом Мацуевым – коллектив исполнит концерт для фортепиано Фредерика Шопена. Во второй части программы будет солировать австрийский скрипач и альтист Юлиан Рахлин. Он станет дирижёром Российского национального молодёжного симфонического оркестра. Солистом - виолончелист Нарек Ахназарян, победитель XIV международного конкурса имени П. И. Чайковского.

Кроме этого, запланировано выступление государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Также в программе фестиваля концерты губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии и симфонического оркестра Мариинского театра. На закрытии «Звёзд на Байкале» выступят оперная дива Аида Гарифуллина и вокалист, которого называют одним из лучших басов мира, Ильдар Абдразаков.

Международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» проходит ежегодно. В 2020 году мероприятие отменили у из-за пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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