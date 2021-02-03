Иркутск примет международный музыкальный фестиваль

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Список концертов и участников «Звёзд на Байкале» станет известен в ближайшее время



XV международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» пройдёт с 19 по 28 февраля в Иркутске. Выступления звёзд мировой классической сцены состоятся на двух площадках: в Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского и Иркутской областной филармонии.



- Фестиваль «Звёзды на Байкале» станет первым крупным мероприятием в регионе с момента отмены ограничений на проведение концертов и спектаклей. Полный список участников и концертов ещё формируется. Завершить эту работу планируется в ближайшие дни. Тогда начнётся продажа билетов, - отметил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.



Уже известно, что юбилейный фестиваль откроет Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под руководством народного артиста России Александра Сладковского. Вместе с солистом – художественным руководителем проекта, пианистом, народным артистом России Денисом Мацуевым – коллектив исполнит концерт для фортепиано Фредерика Шопена. Во второй части программы будет солировать австрийский скрипач и альтист Юлиан Рахлин. Он станет дирижёром Российского национального молодёжного симфонического оркестра. Солистом - виолончелист Нарек Ахназарян, победитель XIV международного конкурса имени П. И. Чайковского.



Кроме этого, запланировано выступление государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Также в программе фестиваля концерты губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии и симфонического оркестра Мариинского театра. На закрытии «Звёзд на Байкале» выступят оперная дива Аида Гарифуллина и вокалист, которого называют одним из лучших басов мира, Ильдар Абдразаков.



Международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» проходит ежегодно. В 2020 году мероприятие отменили у из-за пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

