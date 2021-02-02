В Иркутской области расчистят русла рек около БЦБК

Работы проведут до начала половодья
Работы по расчистке русел рек Большая Осиновка, Малая Осиновка, Солзан в Слюдянском районе Иркутской области проведут до начала паводкоопасного периода. Меры, которые необходимо предпринять для предупреждения возможной в результате весеннего половодья чрезвычайной ситуации, обсудили 1 февраля во время заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- Реки Большая и Малая Осиновки, Солзан находятся в непосредственной близости к Бабхинскому и Солзанскому полигонам Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а потому расчистка их русел входит в число первоочередных работ, стоимость которых составляет 61,1 млн рублей. Общая протяженность участка, который предстоит расчистить, - 4,2 км, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова доложила, что министерством подготовлено техническое обоснование проведения оперативных работ по селезащите, включающих расчистку русел рек и дноуглубление.
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, количество осадков в городе Байкальск за 1-27 января 2021 года составило 213% от нормы, в Хамар-Дабане – 123% от нормы. По предварительному прогнозу, по южной и средней частям озера Байкал в феврале ожидается выпадение осадков около среднего многолетнего количества.
Кроме того, Иркутским УГМС подтверждается, что при выпадении сильных продолжительных дождей на реках Слюдянского района формируются дождевые паводки, которые могут привести к выходу воды из берегов, затоплению прибрежных территорий различной степени.
- Вопрос по защите территорий и населения Слюдянского района от негативного воздействия селей и паводковых вод на реках, расположенных вблизи карт-накопителей Байкальского ЦБК, представляющих угрозу экологической системе озера Байкал, продолжает оставаться на моем личном контроле. До наступления весеннего половодья мы должны провести комплекс мер, необходимых для предотвращения ЧС в Слюдянском районе,- заявил глава региона Игорь Кобзев.
В Иркутской области расчистят русла рек около БЦБК
Общество, Фото:
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