Они расположены в Тальцах и Стеклозаводе
В Улан-Удэ завершено обустройство двух новых пешеходных переходов через железнодорожные пути. Объекты расположены в микрорайонах Тальцы и Стеклозавод. На их строительство было затрачено около 24 млн рублей.
Переходы спроектированы с учётом всех современных требований и стандартов безопасности. Они оснащены автоматической световой и звуковой сигнализацией, информирующей о приближении поезда, системой освещения и резинокордовым настилом. У переходов обустроены накопительные площадки с направляющими ограждениями, лестничные сходы, установлены знаки безопасности. Для удобства маломобильных групп населения сделаны пандусы.
- Работа систем оповещения, установленных на переходах, позволит пешеходам заблаговременно узнавать о приближении поезда. Это значительно сократит риск возникновения травмоопасной ситуации при переходе через пути, – отметил заместитель главного инженера ВСЖД Николай Рыков.
Начиная с 2014 года, на ВСЖД обустроено 25 пешеходных переходов со звуковой и световой сигнализацией, а также ограждено более 11,5 км участков движения поездов. Общий объём инвестиций, направленных на эти цели, составил 335,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Улан-Удэ запущены 2 пешеходных перехода через железную дорогу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победителей конкурса выберут из 24 участников
Работы проведут до начала половодья
Сергей Никифоров руководил ВСГИК с 1968 по 1990 годы
Сейчас двухмесячной малышке собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире
Мусор встречается чуть ли не на каждом шагу
Мужские команды стали обладателями золотых наград
Иннокентий Владимирович Халзагаров скончался на 103-м году жизни
Также они завоевали награды в первенствах
Соревнования проходили среди спортсменов с ПОДА
Мужская команда республики – бронзовые призёры
В приземном слое воздуха могут накапливаться загрязняющие вещества
Вокруг сёл стало образовываться меньше свалок
Талантливый лесник выиграл всероссийский творческий конкурс
Лису запечатлели на Ольхоне
Более 100 штук привезла организация