В Улан-Удэ запущены 2 пешеходных перехода через железную дорогу

Они расположены в Тальцах и Стеклозаводе



В Улан-Удэ завершено обустройство двух новых пешеходных переходов через железнодорожные пути. Объекты расположены в микрорайонах Тальцы и Стеклозавод. На их строительство было затрачено около 24 млн рублей.



Переходы спроектированы с учётом всех современных требований и стандартов безопасности. Они оснащены автоматической световой и звуковой сигнализацией, информирующей о приближении поезда, системой освещения и резинокордовым настилом. У переходов обустроены накопительные площадки с направляющими ограждениями, лестничные сходы, установлены знаки безопасности. Для удобства маломобильных групп населения сделаны пандусы.



- Работа систем оповещения, установленных на переходах, позволит пешеходам заблаговременно узнавать о приближении поезда. Это значительно сократит риск возникновения травмоопасной ситуации при переходе через пути, – отметил заместитель главного инженера ВСЖД Николай Рыков.



Начиная с 2014 года, на ВСЖД обустроено 25 пешеходных переходов со звуковой и световой сигнализацией, а также ограждено более 11,5 км участков движения поездов. Общий объём инвестиций, направленных на эти цели, составил 335,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ВСЖД.

