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Москвичка увезла бездомного щенка из Иволгинского дацана

Москвичка увезла бездомного щенка из Иволгинского дацана
Общество, 
Жительница Москвы пожалела собаку из дацана

Москвичка увезла с собой бездомного щенка из Иволгинского дацана. Добрую историю рассказали волонтёры из приюта «Кот и пёс».

- Умка, привет из дома. Уехала в Москву из Иволгинского дацана. Путешественница увидела этого щенка там, бездомного и никому не нужного, обратилась к нам, чтобы переправить в столицу, - говорится на странице приюта в Instagram.

Волонтёры невероятно рады подобным историям с хэппи-эндом.

- Даже не верится, что на фоне истерии и повального хаоса, сопровождающегося массовым убийством невинных душ, случаются и такие истории, - говорят они.

Пользователям показали видео, где с собакой играет хозяин.



дацан собаки домашние животные
 
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