Москвичка увезла бездомного щенка из Иволгинского дацана

Пользователям показали видео, где с собакой играет хозяин.







Москвичка увезла с собой бездомного щенка из Иволгинского дацана. Добрую историю рассказали волонтёры из приюта «Кот и пёс».- Умка, привет из дома. Уехала в Москву из Иволгинского дацана. Путешественница увидела этого щенка там, бездомного и никому не нужного, обратилась к нам, чтобы переправить в столицу, - говорится на странице приюта в Instagram.Волонтёры невероятно рады подобным историям с хэппи-эндом.- Даже не верится, что на фоне истерии и повального хаоса, сопровождающегося массовым убийством невинных душ, случаются и такие истории, - говорят они.