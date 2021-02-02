Москвичка увезла бездомного щенка из Иволгинского дацана

Жительница Москвы пожалела собаку из дацана
Москвичка увезла с собой бездомного щенка из Иволгинского дацана. Добрую историю рассказали волонтёры из приюта «Кот и пёс».
- Умка, привет из дома. Уехала в Москву из Иволгинского дацана. Путешественница увидела этого щенка там, бездомного и никому не нужного, обратилась к нам, чтобы переправить в столицу, - говорится на странице приюта в Instagram.
Волонтёры невероятно рады подобным историям с хэппи-эндом.
- Даже не верится, что на фоне истерии и повального хаоса, сопровождающегося массовым убийством невинных душ, случаются и такие истории, - говорят они.
Пользователям показали видео, где с собакой играет хозяин.
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Жительница Москвы пожалела собаку из дацана
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