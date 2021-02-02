Сергей Никифоров руководил ВСГИК с 1968 по 1990 годы
2 февраля отмечает 95 лет педагог, историк, общественный деятель, бывший ректор Восточно-Сибирского государственного института культуры, профессор Сергей Иванович Никифоров.
Сергей Никифоров родился в 1926 году в Верхнеудинске (будущем Улан-Удэ) в семье служащих. В 1943 году со школьной скамьи был призван в ряды Красной Армии, воевал. В 1946, после демобилизации, Сергей Иванович начал работать в Борзинском райкоме ВЛКСМ Читинской области. Комсомольской и профсоюзной работой будущий руководитель ВСГИК занимался до 1960 года, одновременно обучаясь на историко-филологическом факультете Бурятского государственного педагогического института. После защиты кандидатской диссертации в январе 1968 года Сергей Иванович Никифоров назначается ректором Восточно-Сибирского государственного института культуры.
- Особое внимание Сергей Иванович уделял кадровому вопросу, отчётливо понимая, что будущее вуза в руках высококвалифицированных педагогов и что от этого зависит качество выпускаемых специалистов, а значит и репутация института, - сообщает пресс-служба ВСГИК. - Таких же успехов он добился и в повышении эффективности учебного процесса, и в организации научно-исследовательской работы, и в укреплении материально-технической базы ВСГИК.
Также при его активном участии в 80-х годах прошлого был создан ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир», покоривший своим искусством многие страны Европы, Азии и Америки.
- В день его замечательного юбилея мы желаем ему здоровья и уверенности в том, что его искренне, всем сердцем любят и почитают. С днём рождения, многоуважаемый Сергей Иванович! – поздравил юбиляра коллектив ВСГИК.
Экс-ректору вуза Бурятии исполнилось 95 лет
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