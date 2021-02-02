Женщина воспользовалась найденной картой
В ноябре 2020 года нетрезвая жительница Улан-Удэ около подъезда дома нашла на земле банковскую карту. После чего совершила несколько покупок в магазинах, используя бесконтактный платёж.
Ущерб составил 2 955 рублей.
Суд признал женщину виновной по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», и назначил ей наказание в виде лишения свободы условно на срок два года с аналогичным испытательным сроком.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.
Улан-удэнка получила «условку» за кражу
Общество, Фото:
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