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Улан-удэнка получила «условку» за кражу

Улан-удэнка получила «условку» за кражу
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина воспользовалась найденной картой

В ноябре 2020 года нетрезвая жительница Улан-Удэ около подъезда дома нашла на земле банковскую карту. После чего совершила несколько покупок в магазинах, используя бесконтактный платёж.

Ущерб составил 2 955 рублей.

Суд признал женщину виновной по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», и назначил ей наказание в виде лишения свободы условно на срок два года с аналогичным испытательным сроком.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.
суд приговор кража
 
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