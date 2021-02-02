Студентка Гнесинки из Бурятии ставит номер по бурятской сказке





Анастасия Бубеева студентка четвёртого курса Российской академии музыки им. Гнесиных на кафедре компьютерной музыки и аранжировки. Она выпускница колледжа искусств имени Чайковского.Анастасия мечтает открыть свою студию и написать музыку для кино, а сейчас снимает видео для Instagram и YoyTube-канала, помимо этого участвует в различных проектах, отмечают в полпредстве Бурятии при президенте РФ.- Сейчас играю на морин-хууре в спектакле «Дело корнета О-ва» молодого режиссёра Максима Иванова в театре «Центр драматургии и режиссуры». Это очень классный опыт, у музыканта в спектакле отдельная роль. Я душа Лукерьи - одной из главных героинь, 3 февраля у нас будет показ. Также играю в читке «Лета впадает в стикс» режиссёра Ивана Дерендяева. Иногда меня зовёт в свои проекты известный этнический певец Руслан Ивакин. Бывает, что выступаю в кафе, на мероприятиях,- рассказывает студентка из Бурятии.Девушка экспериментирует, играет на морин-хуре, суух-хуре, лимбе, фортепиано, гитаре, варгане и учится писать музыку. В стенах академии ежегодно проходят по два отчётных концерта по электронной и академической музыке. К концерту в марте Анастасия Бубеева готовит музыкально-художественный номер по бурятской народной сказке «Девочка-луна».- По сюжету за девочкой летит злой шаман на бубне, а лесные животные ей помогают добраться до луны. Каждый персонаж имеет свой музыкальный тембр: девочка – духовые инструменты, шаман - бубен, лебеди - арфа, олень -маримба, медведь – эрху. Мне предложила помощь моя сестра, она создает визуальный ряд – рисует иллюстрации акварельными красками. Мы с ней окончили художественную школу, вот и пригодились навыки, - рассказывает Анастасия.Посмотреть творчество Анастасии можно на странице в Инстаграме @sweet_cheeks