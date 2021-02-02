Очень часто дети балуются с экстренным номером
В Бурятии продолжают развивать систему экстренных оперативных служб «112». Звонки на этот номер диспетчеры передают пожарным, в скорую, в антитеррористическую службу.
- С 2018 года на территории Бурятии организована работа по созданию Системы-112. В марте 2020 года единый номер по вызову экстренных оперативных служб «112» введён в эксплуатацию на территории 11 муниципальных районов республики. С ноября 2020 года номер «112» введён на всей территории республики, - рассказал руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев.
Для бесперебойной работы Системы-112 создан резервный центр обработки вызовов. Ввод в постоянную эксплуатацию единого номера запланирован в апреле 2021 года.
Во время пандемии коронавируса Система-112 задействована в оказании консультационной помощи. В частности, было организовано информирование контактных и больных людей о мерах изоляции и о результатах анализов на коронавирус.
По итогам 2020 года центр обработки вызовов Система-112 Бурятии принял более 370 тысяч обращений. Среди них ошибочных или ложных сообщений оказалось почти 159 тысяч, или 43%.
- В основном это детские шалости. Дети набирают 112. Ошибочные вызовы – это, во многих телефонах «горячая» кнопка есть, то есть случайно нажали. Диспетчеры у нас принимают вызов и даже если никто не ответил и сбросил, определяется телефон и диспетчер перезванивает. Но в основном детская шалость, - пояснил Борошноев.
В Бурятии почти половина звонков на номер 112 – ложные
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