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В Иркутской области просят не портить знаки на туристических тропах

В Иркутской области просят не портить знаки на туристических тропах
Общество, 
Информационные таблички помогут заблудившимся туристам

Спасатели отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области прошли по туристскому маршруту «Подкаменная-Трудный» в Шелеховском районе. Здесь они установили указатели на ключевых перекрёстках и на опасных участках. Все указатели номерные, с привязкой к GPS-координатам, на них указано расстояние до ближайшего населённого пункта, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Проект называется «Стрелки». Его суть заключается в том, что на тропах и просеках в лесу устанавливаются хорошо видимые указатели, которые позволяют сориентироваться заблудившемуся, а также вызвать помощь при наличии связи, сообщив номер указателя.

Установка указателей в рамках проекта началась в 2009 году в Ленинградской области. С 2016 года другие регионы России также подхватили эстафету обеспечения безопасного нахождения людей в природной среде. По результатам нескольких лет тестовых установок указателе статистика спасательных работ подтвердила снижение количества потерявшихся.

- Все наиболее популярные у туристов маршруты на территории Прибайкалья мы знаем, поскольку независимо от времени года привлекаемся к поискам заблудившихся людей и спасению туристов, оказавшихся в сложной ситуации. Это наш первый маршрут и, конечно, не последний. Мы планируем установить указатели на других маршрутах Олхинского плато: в районе остановочного пункта «Орлёнок», скальника «Витязь», скалы Шаманка. Указатели ярко-красного цвета привлекают внимание и установлены на такой высоте, которая позволяет их заметить издалека. Стрелки помогут сориентироваться человеку или, при наличии связи, навести на его след спасателей, если он заблудился. Нам же достаточно будет знать номер стрелки, чтобы узнать координаты человека. К базе данных указателей имеют доступ оперативные и спасательные службы, - сказал начальник отряда экстренного реагирования Пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Екименко.

Также людей призвали бережно относиться к установленным знакам: «Просьба, кто увидит такие знаки, не срывать и не портить».


туристы
 
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