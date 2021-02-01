Байкальский заповедник присоединился к флешмобу «Подари свои 104!»

Общество, Фото: пресс-служба Байкальского заповедника

Сотрудники продемонстрировали свои спортивные достижения



В середине января движение «Друзья заповедных островов» объявило всероссийский флешмоб «Подари свои 104», так как ровно 104 года назад в России было положено начало заповедной системе – создана первая особо охраняемая природная территория. В Бурятии к флешмобу присоединился Байкальский заповедник.



- Мы присоединяемся к флешмобу и желаем своему родному Байкальскому заповеднику и коллегам по всей стране процветания, благополучия и успехов в сохранении уникальных экземпляров флоры и фауны. Пусть в Красной книге становится все меньше страниц, и хорошо бы, чтобы однажды из окон каждого дома был виден уголок чистой, дикой, но приветливой природы! – сообщает пресс-служба заповедника. – Ведь о ней мы думаем не так часто, но стоит увидеть один раз, в первозданной, не тронутой человеком чистоте, и окажется, что ничего нет прекраснее… Заповедники и национальные парки – самые ценные жемчужины на карте России.



Напомним, что с 11 по 31 января года все желающие могут принять праздничный вызов «104». Нужно отметить числом «104» любые свои достижения и посвятить их любимой природной территории. Можно пройти, пробежать 1,04 км/10,4 км/104 км, сделать 104 приседания или 104 прыжка через скакалку или другие спортивные активности, записать аудио- или видеопоздравление продолжительностью 104 секунды, сочинить доброе пожелание длиной в 104 слова в прозе или стихах, нарисовать красочную тематическую открытку с числом «104», составить мега-кроссворд из 104 вопросов о вашей заповедной территории, перечислить 104 рубля или другую кратную сумму в поддержку заповедных территорий или придумать любую другую идею, в которой сочетается любовь к заповедной территории и символическое число 104.



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