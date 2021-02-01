В Бурятии детей называют Милисса и Андрей-Даниэль

Любопытные данные опубликовал ЗАГС
В Бурятии по-прежнему рождаемость превышает смертность, таковы статистические данные республиканского ЗАГСа.
Так, за 2020 год в Бурятии на свет появилось 12 708 малышей. Рождаемость повышается – в 2019 было выдано 12 634 свидетельства о рождении новорождённым.
Наибольшее количество младенцев зарегистрировано в Улан-Удэ – в 2020 году зарегистрировано рождение 6984 детей. По количеству рождаемости в районах лидирует Иволгинский район – 589 детей, на втором месте Заиграевский район – 516 детей, а на третьем – Кабанский район 464 ребёнка.
Наиболее популярными в республике мужскими именами всё также остаются Кирилл, Даниил, Матвей, Александр, Дмитрий, а девочек чаще всего называют Алина, Екатерина, София, Анна.
Некоторые родители в 2020 году давали своим детям такие необычные и редкие имена, как Милисса, Трофим, Корней и Таисия. Наблюдается и популярная тенденция называть детей двойными именами, так в 2020 году в Бурятии появились Андрей-Даниэль и Анна-Мария.
Изменить своё имя или фамилию в 2020 году решили всего 781 человек, это на 14 человек меньше чем в 2019.
Несмотря на пандемию коронавируса, большинство молодожёнов не отказались от планов на счастливую семейную жизнь. Узами брака себя связали 4408 пар. Но всё-таки этот показатель стал ниже более чем на четверть от числа пар зарегистрированных в 2019 году, тогда в семейную жизнь вступили 6045 пар.
- Однако, несмотря на прогнозы психологов об увеличении числа разводов в связи с карантином, в 2020 году в нашей республике, наоборот, наблюдается снижение показателя разводов. Так, в 2019 году было зарегистрировано 3747 разводов, а в прошлом году 3531, что на 5 % меньше, - сообщили в пресс-службе ЗАГСа.
В прошлом году были усыновлены 132 ребёнка, 2997 мужчин официально установили отцовство на собственных детей, вписав своё имя в графу свидетельства о рождении малыша.
За прошлый год зарегистрировано 11 644 смерти, и этот показатель выше по сравнению с 2019 годом, тогда было зарегистрировано 10 937 смертей.
В Бурятии детей называют Милисса и Андрей-Даниэль
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Исследования проводились в середине декабря прошлого года
В личном зачёте вторым был Батор Дамдинов, третьим – Евгений Елизаров
Информационные таблички помогут заблудившимся туристам
Сотрудники продемонстрировали свои спортивные достижения
Любопытные данные опубликовал ЗАГС
Почта заработает 3 февраля
В интернат доставили защитные костюмы, респираторы и перчатки, пульсоксиметр и бактерицидный рециркулятор
В сёлах появилась сотовая связь и доступ в Интернет
До четверга потепления не ожидается
В Бурятии возник ажиотаж на получение вакцины против коронавируса
Это последний гигантский светящийся символ года
Пользователи делятся, что плакали во время прослушивания
Каждый выезд техники фиксируется в журнале
Пристёгиваться надо не для того, чтобы избежать штрафа, напомнили водителям
Певица Gana будет выпускать новый клип каждый месяц