В Бурятии детей называют Милисса и Андрей-Даниэль

Любопытные данные опубликовал ЗАГС



В Бурятии по-прежнему рождаемость превышает смертность, таковы статистические данные республиканского ЗАГСа.



Так, за 2020 год в Бурятии на свет появилось 12 708 малышей. Рождаемость повышается – в 2019 было выдано 12 634 свидетельства о рождении новорождённым.



Наибольшее количество младенцев зарегистрировано в Улан-Удэ – в 2020 году зарегистрировано рождение 6984 детей. По количеству рождаемости в районах лидирует Иволгинский район – 589 детей, на втором месте Заиграевский район – 516 детей, а на третьем – Кабанский район 464 ребёнка.



Наиболее популярными в республике мужскими именами всё также остаются Кирилл, Даниил, Матвей, Александр, Дмитрий, а девочек чаще всего называют Алина, Екатерина, София, Анна.



Некоторые родители в 2020 году давали своим детям такие необычные и редкие имена, как Милисса, Трофим, Корней и Таисия. Наблюдается и популярная тенденция называть детей двойными именами, так в 2020 году в Бурятии появились Андрей-Даниэль и Анна-Мария.



Изменить своё имя или фамилию в 2020 году решили всего 781 человек, это на 14 человек меньше чем в 2019.



Несмотря на пандемию коронавируса, большинство молодожёнов не отказались от планов на счастливую семейную жизнь. Узами брака себя связали 4408 пар. Но всё-таки этот показатель стал ниже более чем на четверть от числа пар зарегистрированных в 2019 году, тогда в семейную жизнь вступили 6045 пар.



- Однако, несмотря на прогнозы психологов об увеличении числа разводов в связи с карантином, в 2020 году в нашей республике, наоборот, наблюдается снижение показателя разводов. Так, в 2019 году было зарегистрировано 3747 разводов, а в прошлом году 3531, что на 5 % меньше, - сообщили в пресс-службе ЗАГСа.



В прошлом году были усыновлены 132 ребёнка, 2997 мужчин официально установили отцовство на собственных детей, вписав своё имя в графу свидетельства о рождении малыша.



За прошлый год зарегистрировано 11 644 смерти, и этот показатель выше по сравнению с 2019 годом, тогда было зарегистрировано 10 937 смертей.





