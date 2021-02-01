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В Бурятии сгоревшему почтовому отделению нашли временное место

В Бурятии сгоревшему почтовому отделению нашли временное место
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
Почта заработает 3 февраля

В УФСП по Бурятии прокомментировали пожар, уничтоживший почтовое отделение в посёлке Усть-Муя Муйского района Бурятии.

- К сожалению, здание почтового отделения не удалось спасти. Главное, что в результате пожара никто не пострадал. Обслуживание клиентов возобновится 3 февраля. Пенсии, социальные выплаты и корреспонденцию почтальоны доставят на дом по привычному графику, - сообщили в УФПС.

Почтовое отделение будет временно размещено в здании поселковой администрации по улице Школьная, 3. С новым постоянным адресом почта определится позже.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл 30 января. Здание почтового отделения сгорело полностью. Пожарные эвакуировали документы, орг.технику, посылки и другие ценные вещи.


пожар почта
 
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