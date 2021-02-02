Республика оказалась во власти антициклона
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 февраля в республике антициклон, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах 12 м/с. Температура ночью -31, -36, местами -41, -46, днём -17, -22, местами -27, -32.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -33, -35, днём -21, -23 градуса.
В Бурятии температура опускалась до -46
Общество, Фото:
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