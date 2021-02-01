В Бурятии сохранятся сильные морозы

До четверга потепления не ожидается
В ближайшие три дня в республике сохранится морозная погода. Также ожидается порывистый ветер до 17 м/с.
Так, по данным Бурятского гидрометцентра, 2 февраля по республике антициклон, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах 12 м/с. Температура ночью -31, -36, местами -41, -46, днём -17, -22, местами -27, -32.
В Улан-Удэ завтра без осадков, ветер переменный 3-8 м/с. Сегодня ночью столбик термометра опустится до отметки -33, - 35, днём температура воздуха составит -21, -23 градуса.
В среду, 3 февраля, небольшой снег. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -25, -30, местами -35, -40, по крайнему северу до -45, днём -12, -17, местами -22, -27.
В четверг, 4 февраля, в республике облачная с прояснением погода, местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, по Прибайкалью и в горах юго-запада до 15-17 м/с. Температура ночью -18, -23, местами -27, -32, по крайнему северу при ясном небе до -42, днём -7, -12, местами -17, -22, по крайнему северу при облачности до -27.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня из-за низкой температуры в Улан-Удэ были вновь отменены занятия у учеников начальной школы, которые учатся с первой смены.
В школах Улан-Удэ отменяются при следующих температурных значениях:
-33, -34 С в 1-4 классах;
-35 С в 1-5 классах;
- 36 С в 1-6 классах;
- 37 С в 1-8 классах;
- 38 С и ниже в 1-11 классах.
- Просим обратить внимание на то, что отмена учебных занятий производится на основании данных Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) на 6.00 часов (для I смены) и 11.00 часов (для II смены), и рекомендуем пользоваться источниками информации, работающими на основе данных Росгидромета, а не температурных значений из Интернета, - отмечают в комитете по образованию.
Данные синоптиков использует телеканал «Тивиком» (информация об отмене занятий даётся в режиме «бегущей строки» с 6:30 часов для учащихся I смены и с 11:05 часов для учащихся II смены).
Для слаженной совместной работы по информированию населения сведения о температурном режиме в период низких температур будут размещаться на официальных страницах комитета по образованию в 6:40 и 11:10.
В Бурятии сохранятся сильные морозы
Общество, Фото:
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