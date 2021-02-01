В Улан-Удэ многоэтажку украсил семиметровый бык

В Улан-Удэ на фасаде десятиэтажного дома по улице Ключевская, 2 подрядчик установил огромный символ года. Многоэтажку украсил семиметровый бык, который будет светиться в тёмное время суток.
В комитете городского хозяйства пояснили, что пока было проведено тестовое включение. В нормальном режиме бык начнёт светиться с началом Сагаалгана, который в этом году выпал на 12 февраля.
Как сообщал «Байкал-Daily», запрос котировок на определение подрядной организации, которая установит быка, был объявлен в конце декабря. Начальная цена торгов была 300 тысяч рублей. Победителем стал ИП Намсараева В.Ц. (рекламное агентство «Жираф»). Компания предложила цену на 45 тысяч ниже максимальной, контракт заключен на сумму 255 тысяч рублей.
Это последний семиметровый символ года, который заказывала мэрия. Данный бык завершил 12-летний цикл восточного календаря.
Традиция развешивать символы в Улан-Удэ зародилась в 2010-м, тогда появился тигр на ул. Бабушкина, 20. В 2011 году установили зайца на ул.Боевая, 5, в 2012-м – драконов по ул. Ключевская, 72 и ул. Дорожная, 1. В 2013 году в обрамлении бурятского орнамента «засветились» две змеи на ул. Жердева, 68 и 138, в 2014 году – лошадь по ул. Жердева, 13б. Далее были овца (2015 год, ул.Ключевская, 66), обезьяна (2016 год, ул.Ключевская, 57/1), петух (2017 год, улица Краснофлотская, 2а), собака (2018 год, ул.Ключевская, 4а), свинья (2019 год, ул.Ключевская, 4) и крыса (2020 год, ул.Ключевская, 2а).
Скандал возник в 2015-м году, когда мэрия закупала «синюю овцу». Тогда начальная цена конкурса составила 600 тысяч рублей – в два раза дороже, чем сейчас. ОНФ назвал закупку «золоторунной овцой» и «разбазариванием народных денег».
Затем в администрации заявили, что доведут цикл с восточными животными до конца.
- В итоге большинство опрошенных граждан были довольны. Всё равно двигаться надо, а то будет некрасиво – вот повесили шесть символов, и на этом остановились. Мы же стараемся для людей, - заявлял тогдашний начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Алексей Тулонов.