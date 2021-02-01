В Бурятии танковое соединение оснастили вездеходами

Плавающий снегоболотоход «Алеут» может перевезти до 20 человек



В Бурятии на вооружение танкового соединения Восточного военного округа поступили двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут».



Вездеход «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составила 2500 кг.



- «Алеут» оснащён хорошо зарекомендовавшим себя дизельным двигателем, автоматической коробкой передач и простыми органами управления, как у грузового автомобиля. Температурный режим эксплуатации составляет от минус до плюс 50 градусов по Цельсию и отлично подходит к местному резко-континентальному климату. ГАЗ-3344-20 способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Новейшие «Алеуты» будут выполнять целый комплекс задач в ходе проведения боевой подготовки танкового соединения.

