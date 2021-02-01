 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 февраля

31 января

Популярное

В Бурятии танковое соединение оснастили вездеходами

В Бурятии танковое соединение оснастили вездеходами
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Плавающий снегоболотоход «Алеут» может перевезти до 20 человек

В Бурятии на вооружение танкового соединения Восточного военного округа поступили двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут».

Вездеход «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составила 2500 кг.

- «Алеут» оснащён хорошо зарекомендовавшим себя дизельным двигателем, автоматической коробкой передач и простыми органами управления, как у грузового автомобиля. Температурный режим эксплуатации составляет от минус до плюс 50 градусов по Цельсию и отлично подходит к местному резко-континентальному климату. ГАЗ-3344-20 способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Новейшие «Алеуты» будут выполнять целый комплекс задач в ходе проведения боевой подготовки танкового соединения.
ВВО армия Бурятия военная техника вездеход
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ откроется отчётная выставка союза художников Бурятии
В Улан-Удэ откроется отчётная выставка союза художников Бурятии
Общество, 01.02.2021
Наряду с известными мастерами на выставке будут представлены работы молодых авторов
В Иркутске состоялся митинг памяти Героя СССР
В Иркутске состоялся митинг памяти Героя СССР
Общество, 01.02.2021
Мероприятие было приурочено ко дню рождения Афанасия Белобородова
В Бурятии танковое соединение оснастили вездеходами
В Бурятии танковое соединение оснастили вездеходами
Общество, 01.02.2021
Плавающий снегоболотоход «Алеут» может перевезти до 20 человек
Забайкальский город получит светодинамический фонтан
Забайкальский город получит светодинамический фонтан
Общество, 01.02.2021
Его построят в Солнечном сквере города Борзя
В Улан-Удэ завершилась неделя Баргузинского заповедника
В Улан-Удэ завершилась неделя Баргузинского заповедника
Общество, 01.02.2021
Заключительным этапом стал квест для учащихся
В Иркутске соревновались ориентировщики Сибири
В Иркутске соревновались ориентировщики Сибири
Общество, 01.02.2021
В турнире приняли участие спортсмены из Бурятии

В Улан-Удэ согласовали программу чемпионата ДФО по вольной борьбе
В Улан-Удэ согласовали программу чемпионата ДФО по вольной борьбе
Общество, 01.02.2021
Открытие соревнований состоится в первый день Сагаалгана в ФСК
С 1 февраля социальные пособия проиндексированы на 4,9%
С 1 февраля социальные пособия проиндексированы на 4,9%
Общество, 01.02.2021
Именно такого показателя достигла инфляция в 2020 году
В Улан-Удэ проведут чемпионат России по женской борьбе
В Улан-Удэ проведут чемпионат России по женской борьбе
Общество, 01.02.2021
Соревнования запланированы на середину мая
Сотрудники УФСИН в Бурятии поделились кровью
Сотрудники УФСИН в Бурятии поделились кровью
Общество, 01.02.2021
День донора прошёл в Гусиноозёрске
Новая нацбиблиотека Усть-Ордынского округа откроется в Сагаалган
Новая нацбиблиотека Усть-Ордынского округа откроется в Сагаалган
Общество, 01.02.2021
В округе завершилось строительство трёхэтажного здания библиотеки
Борцы Бурятии завоевали 22 медали первенства ДФО
Борцы Бурятии завоевали 22 медали первенства ДФО
Общество, 01.02.2021
Команда республики выиграла 9 золотых медалей
Тяжёлоатлетка из Забайкалья в пятый раз получила кубок России
Тяжёлоатлетка из Забайкалья в пятый раз получила кубок России
Общество, 01.02.2021
На соревнованиях Надежда Панова установила три рекорда страны
Бегуны из Бурятии выиграли «золото» на чемпионате и первенстве ДФО
Бегуны из Бурятии выиграли «золото» на чемпионате и первенстве ДФО
Общество, 01.02.2021
Соревнования по лёгкой атлетике в помещении проходили во Владивостоке
Почти 26% жителей Иркутской области имеют антитела к COVID-19
Почти 26% жителей Иркутской области имеют антитела к COVID-19
Общество, 01.02.2021
Исследования проводились в середине декабря прошлого года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^