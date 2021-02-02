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В Улан-Удэ ветераны сразятся в шахматы

В Улан-Удэ ветераны сразятся в шахматы
Общество,  Фото:pixabay.com
В конце февраля в столице Бурятии пройдёт онлайн-турнир пенсионеров

В Бурятии состоится шахматный онлайн-турнир ветеранов, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и праздничным датам 23 февраля и 8 марта. Соревнования пройдут с 15:00 21 февраля на сайте lichess.

Участниками турнира станут пенсионеры по возрасту – любители шахмат города Улан-Удэ. Регистрация участников возможна до 16 часов 19 февраля.

Соревнования проводятся по правилам блиц-партий. Система проведения – общая «швейцарка» в 8 туров, с контролем времени 5 минут плюс 3 секунды добавления на ход.

Грамоты и денежные призы получат победители, занявшие первые три места, в соревнованиях мужчин по возрастным категориям до 70 лет, до 80 лет, старше 80 лет; а также в соревнованиях среди женщин. Участник старшей возрастной группы, опередивший по итоговым результатам более молодого участника, занимает его нишу награждения. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.

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