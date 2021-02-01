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Звёзды бурятской эстрады перепели песню «Жить»

Звёзды бурятской эстрады перепели песню «Жить»
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Пользователи делятся, что плакали во время прослушивания

В Улан-Удэ артисты МАУ «Центр культуры и досуга» - группа «Лаккитон», Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова и Сергей Плотников – исполнили знаменитую песню российского композитора Игоря Матвиенко «Жить».

Видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».

- Как жить дальше? Этот вопрос хотя бы раз в жизни задает себе каждый человек. В последнее время причин задавать его все больше. В поисках ответа на этот вопрос композитор Игорь Матвиенко написал песню «Жить». В записи композиции приняли участие 28 именитых артистов российской эстрады, в том числе Григорий Лепс, Полина Гагарина, Тимати, Мот и другие. Песня объединила всех участников проекта вокруг одной общей идеи: напомнить людям, что в минуты отчаяния нужно найти в себе силы продолжать жить дальше, - отмечает «Весь Улан-Удэ».

видео - ves_ulan_ude_

Пользователи оценили исполнение композиции звездами бурятской эстрады.

«Молодцы ребята!!!», «Песня супер!!! Я всегда эту песню слушаю и плачу, так за душу берёт», «Красивая песня», - делятся в комментариях.

Оригинал песни «Жить» набрал на YouTube более 34,3 миллионов просмотров.


песня музыканты
 
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