Пристёгиваться надо не для того, чтобы избежать штрафа, напомнили водителям
В Иволгинском районе Бурятии представители добровольной народной дружины приняли участие в профилактическом мероприятии Госавтоинспекции. Вместе с сотрудниками ГИБДД они напомнили водителям и пассажирам о важности использования ремней безопасности, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В ходе мероприятия жителям сёл Иволгинск, Поселье и Сотниково рассказали о том, как ремень безопасности может спасти от тяжёлых травм в случае ДТП. Водителей и пассажиров предупредили, что они должны пристёгиваться не для того, чтобы избежать штрафа, а для собственной безопасности. Также автомобилистам напомнили, чтобы они контролировали использование ремней безопасности даже на задних пассажирских сиденьях.
Отдельное внимание дружинники и сотрудники ГИБДД уделили вопросам безопасности юных пассажиров. Родителей призвали перевозить детей в сертифицированных автокреслах с использованием ремней безопасности, учитывая возраст ребёнка, его рост и вес.
Водителям Бурятии напомнили, зачем нужно пристёгиваются
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Певица Gana будет выпускать новый клип каждый месяц
Режиссёр Солбон Лыгденов рассказал о новой картине
В ходе работы над спектаклем артисты много общались с земляками, которые пробовали заработать за границей
Причина в пандемии коронавируса
На ОТР рассказали о предстоящей премьере бурятского режиссёра
Видео для участия нужно выложить в соцсеть
Родилась одна двойня
К рыбакам обратился директор «Заповедного Подлеморья»
В библиотеке прошла книжная выставка
«Силы душевные на исходе, вчера даже плакала», - поделились её родные
Молодожёнам пожелали семейного благополучия
За сутки заболело коронавирусом больше людей, чем выздоровело
Режим вводили из-за угрозы подтопления
Юный алкоголик проживает в Кяхте
Вика Буза поучаствовала в креативной акции