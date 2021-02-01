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Водителям Бурятии напомнили, зачем нужно пристёгиваются

Водителям Бурятии напомнили, зачем нужно пристёгиваются
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пристёгиваться надо не для того, чтобы избежать штрафа, напомнили водителям

В Иволгинском районе Бурятии представители добровольной народной дружины приняли участие в профилактическом мероприятии Госавтоинспекции. Вместе с сотрудниками ГИБДД они напомнили водителям и пассажирам о важности использования ремней безопасности, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В ходе мероприятия жителям сёл Иволгинск, Поселье и Сотниково рассказали о том, как ремень безопасности может спасти от тяжёлых травм в случае ДТП. Водителей и пассажиров предупредили, что они должны пристёгиваться не для того, чтобы избежать штрафа, а для собственной безопасности. Также автомобилистам напомнили, чтобы они контролировали использование ремней безопасности даже на задних пассажирских сиденьях.

Отдельное внимание дружинники и сотрудники ГИБДД уделили вопросам безопасности юных пассажиров. Родителей призвали перевозить детей в сертифицированных автокреслах с использованием ремней безопасности, учитывая возраст ребёнка, его рост и вес.


водители ГИБДД
 
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