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В Улан-Удэ проведут чемпионат России по женской борьбе

В Улан-Удэ проведут чемпионат России по женской борьбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования запланированы на середину мая

28 января федерация спортивной борьбы России проинформировала о сроках и местах проведения первенств и чемпионата России по женской борьбе в 2021 году. Чемпионат России проведут с 10 по 13 мая в Улан-Удэ.

Также было сообщено и о сроках и месте проведения согласованных мероприятий у мужчин. Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат России по вольной борьбе у мужчин пройдёт в Улан-Удэ с 10 по 15 марта. Первенство у юношей до 18 лет проведут с 4 по 8 марта в посёлке Агинское Забайкальского края. Первенство у юниоров до 21 года состоится в Иркутске с 8 по 12 апреля. Юниоры до 24 лет встретятся на соревнованиях в Кызыле с 30 сентября по 4 октября.

В зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах сроки и места проведения спортивных мероприятий могут меняться.

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Улан-Удэ Бурятия спорт вольная борьба женская борьба чемпионат России
 
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