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В Бурятии солистка театра «Байкал» запустила свой проект

В Бурятии солистка театра «Байкал» запустила свой проект
Общество, 
Певица Gana будет выпускать новый клип каждый месяц

Солистка Бурятского театра песни и танца «Байкал» Gana запустила собственный музыкальный проект «12 hара» (12 месяцев). Зрители увидят клипы на бурятские народные песни, которые исполнительница отыскала у старожилов Бурятии и Монголии.

В субботу на Youtube-канале Gantsetseg Bold вышел первый клип на бурятскую народную песню «Зүүдэн шэнги» (Словно сон). Песня была записана у известного народного исполнителя Шархүбүүнэй Болда села Дашбалбар в Монголии. Эту песню во времена репрессий 1930-х годов пел некий Сантиа Бор, заключённый в тюрьме. В ней он тоскует и вспоминает свою любимую и родной дом, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.


Сбор народных песен – семейное дело Ганы. Вместе со своей мамой, они ищут бурятские песни, перенимают манеру пения у бабушек и дедушек в Монголии и Бурятии. Сейчас в их архиве большое количество уникальных текстов, и они буквально «пылятся». Исполнительница считает своим долгом дать им вторую жизнь, чтобы их снова услышали и пели.

- В самом начале это видео не задумывалось как клип. Гана хотела записать его на телефон, с одного дубля. Но мы решили немного поработать над визуалом и создать простой, лёгкий видеоряд на песню, - рассказала режиссёр клипа Сэсэг Санданова.

Песни в проекте «12 hара» будут преимущественно а-капелла, иногда сопровождающиеся инструменталом. Этим исполнительница акцентирует внимание именно на текстах народных песен, чтобы слушатели запоминали их, вникали в суть.

- На этот год у меня большие планы. Сейчас я отбираю песни для следующих клипов и планирую съёмки. Мне предстоит каждый месяц выпускать новое видео. Верю, что всё получится – поделилась Ганцэцэг.



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