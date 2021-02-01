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В Улан-Удэ согласовали программу чемпионата ДФО по вольной борьбе

В Улан-Удэ согласовали программу чемпионата ДФО по вольной борьбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Открытие соревнований состоится в первый день Сагаалгана в ФСК

Стала известна программа чемпионата Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе в дисциплине «Вольная борьба» среди мужчин и женщин. Соревнования пройдут с 11 по 14 февраля в универсальном зале физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ.

К участию допускаются спортсмены ДФО 2003 года рождения и старше, имеющие гражданство России. Чемпионат проводится по правилам UWW в весовых категориях у мужчин: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг (провес не допускается); у женщин: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг (провес не допускается). Предварительные заявки подаются до 11 февраля.

Программа соревнований

11 февраля

10:00 - 15:00 - Мандатная комиссия.
16:00 - 16:30 - Жеребьёвка весовых категорий:
- мужчины: 57, 86, 125 кг;
- женщины: 50, 55, 59 кг.
17:00 – 18:00 - Совещание судейской коллегии с представителями команд.

12 февраля

8:00 - 8:30 - Медицинское освидетельствование и взвешивание участников:
- мужчины: 57, 86, 125 кг;
- женщины: 50, 55, 59 кг.
10:00 - 15:00 - Предварительные встречи:
- мужчины: 57, 86, 125 кг;
- женщины: 50, 55, 59 кг.
12:00 - Торжественное открытие чемпионата.
15:00 - 15:30 - Перерыв. Жеребьёвка весовых категорий:
- мужчины: 61, 65, 92, 97 кг;
- женщины: 53, 57, 62, 65 кг.
16:00 – 17:00 - Полуфинальные встречи:
- мужчины: 57, 86, 125 кг;
- женщины: 50, 55, 59 кг.
17:00 - Финальные встречи, награждение чемпионов и призёров:
- мужчины: 57, 86, 125 кг;
- женщины: 50, 55, 59 кг.

13 февраля

8:00 – 8:45 - Медицинское освидетельствование и взвешивание участников:
- мужчины: 61, 65, 92, 97 кг;
- женщины: 53, 57, 62, 65 кг.
10:00 – 15:00 - Предварительные встречи:
- мужчины: 61, 65, 92, 97 кг;
- женщины: 53, 57, 62, 65 кг.
15:00 – 15:30 - Перерыв. Жеребьёвка весовых категорий:
- мужчины: 70, 74, 79 кг;
- женщины: 68, 72, 76 кг.
16:00 – 17:00 - Полуфинальные встречи:
- мужчины: 61, 65, 92, 97 кг;
- женщины: 53, 57, 62, 65 кг.
17:00 - Финальные встречи, награждение чемпионов и призёров:
- мужчины: 61, 65, 92, 97 кг;
- женщины: 53, 57, 62, 65 кг.

14 февраля

8:00 – 8:45 - Медицинское освидетельствование и взвешивание участников:
- мужчины: 70, 74, 79 кг;
- женщины: 68, 72, 76 кг.
10:00 – 15:00 - Предварительные встречи:
- мужчины: 70, 74, 79 кг;
- женщины: 68, 72, 76 кг.
15:00 – 16:00 - Полуфинальные встречи:
- мужчины: 70, 74, 79 кг;
- женщины: 68, 72, 76 кг.
16:00 – 17:00 Финальные встречи, награждение чемпионов и призёров:
- мужчины: 70, 74, 79 кг;
- женщины: 68, 72, 76 кг.

Победителей и призёров соревнований в каждой весовой категории наградят дипломами и призами.

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Улан-Удэ спорт чемпионат ДФО вольная борьба Бурятия ФСК
 
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