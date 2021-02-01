Крупнейшая библиотека Иркутска перешла на дистанционное обслуживание

Причина в пандемии коронавируса



С 1 по 14 февраля Иркутская областная государственная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского перешла на дистанционное обслуживание из-за пандемии.



- В связи со сложной эпидемической обстановкой Молчановка будет обслуживать читателей в ограниченном режиме. Вы сможете оформить заказ через электронный каталог библиотеки. Получить книги можно будет в соответствии с режимом работы со вторника по воскресенье на ресепшен, - говорится в сообщении библиотеки.





