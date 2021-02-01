Причина в пандемии коронавируса
С 1 по 14 февраля Иркутская областная государственная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского перешла на дистанционное обслуживание из-за пандемии.
- В связи со сложной эпидемической обстановкой Молчановка будет обслуживать читателей в ограниченном режиме. Вы сможете оформить заказ через электронный каталог библиотеки. Получить книги можно будет в соответствии с режимом работы со вторника по воскресенье на ресепшен, - говорится в сообщении библиотеки.
Крупнейшая библиотека Иркутска перешла на дистанционное обслуживание
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Певица Gana будет выпускать новый клип каждый месяц
Режиссёр Солбон Лыгденов рассказал о новой картине
В ходе работы над спектаклем артисты много общались с земляками, которые пробовали заработать за границей
Причина в пандемии коронавируса
На ОТР рассказали о предстоящей премьере бурятского режиссёра
Видео для участия нужно выложить в соцсеть
Родилась одна двойня
К рыбакам обратился директор «Заповедного Подлеморья»
В библиотеке прошла книжная выставка
«Силы душевные на исходе, вчера даже плакала», - поделились её родные
Молодожёнам пожелали семейного благополучия
За сутки заболело коронавирусом больше людей, чем выздоровело
Режим вводили из-за угрозы подтопления
Юный алкоголик проживает в Кяхте
Вика Буза поучаствовала в креативной акции