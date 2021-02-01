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В Бурятии съёмочная группа возила с собой шамана

В Бурятии съёмочная группа возила с собой шамана
Общество, 
На ОТР рассказали о предстоящей премьере бурятского режиссёра

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2018 года уроженка Бурятии, живущая в США, Оюна Фурман сняла фильм на Байкале. Основой сюжета стала старинная бурятская легенда. Для такого события в социальных сетях были созданы страницы и сообщества, на которых рассказывался процесс создания короткометражного фильма.

Фильм получил название «On The Shore Of An Ancient Sea» (На берегу древнего моря).


29 января на федеральном телеканале ОТР вышла программа «ЗаДело», на тему «Корни. Как сохранить традиционные культуры народов России и не забыть свою историю». Режиссёр американо-бурятского фильма в стиле фолк-фэнтэзи – Оюна Фурман рассказала подробности короткометражки.

Над проектом бурятского режиссёра работает многонациональная команда: Марк Дэвид – главный оператор, который уже много лет снимает в Голливуде; Андрей Валенцов из Санкт-Петербурга известен своей операторской работой в фильме «Сибирь» с Киану Ривзом; Матэо Асценти – художник из Флоренции, который нарисовал афишу, также мастерица из Бурятии вручную сшила костюмы.

Оюна раскрыла подробности съёмки и рассказала, что во время процесса их сопровождал шаман, ведь Ольхон – очень необычный остров.

- Да, брали шамана с собой, конечно, брали конфеты, рис, водка даже была, да. Мы, перед тем как снимать, мы молились всей командой. Причём, наш оператор с Лос-Анджелеса всё это обожал, для него это была такая экзотика. Вообще, Ольхон сам остров необычный, туда очень сложно добираться, и вообще это очень намоленое место шаманское, - рассказывает режиссёр.

В короткометражке есть откровенные сцены, поделилась Оюна Фурман. Во время съёмок с обнажёнными девушками мимо сцены съёмок проезжали автобусами, люди из которых фотографировали происходящее, чем смущали актрис, поделилась режиссёр.

На вопрос о том, когда же состоится премьера, Оюна высказала надежду на эту весну. Она заверила, что фильм обязательно покажут в Бурятии:

- Мы, естественно, хотели бы дать три премьеры: одну в Америке, в Европе и в России, обязательно хотим показать его в Улан-Удэ, в Бурятии.

На данный момент фильм находится на стадии монтажа.

- Над нашим фильмом сейчас трудятся режиссёры монтажа, поэтому должен получиться качественный продукт, - говорит уроженка Бурятии.

В конце интервью ведущий задал Оюне вопрос:

- Ты знаешь, что в этом году в Иркутской области будет год Байкала?

- Нет.

- Опа-на, вот это информация, да?! Я думаю, что вам 100% нужно заканчивать фильм в этом году и премьериться именно в этом году. Так что, с нетерпением ждём кино в России, обязательно сообщай нам, если вдруг дадите возможность нам его показать, мы это сделаем с большим удовольствием. Спасибо тебе большое за интервью, заканчивайте работу, увидимся, - пожелал ведущий режиссёру.
фильм Байкал
 
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