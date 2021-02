В Бурятии съёмочная группа возила с собой шамана

Фильм получил название «On The Shore Of An Ancient Sea» (На берегу древнего моря).











Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2018 года уроженка Бурятии, живущая в США, Оюна Фурман сняла фильм на Байкале . Основой сюжета стала старинная бурятская легенда. Для такого события в социальных сетях были созданы страницы и сообщества, на которых рассказывался процесс создания короткометражного фильма.29 января на федеральном телеканале ОТР вышла программа «ЗаДело», на тему «Корни. Как сохранить традиционные культуры народов России и не забыть свою историю». Режиссёр американо-бурятского фильма в стиле фолк-фэнтэзи – Оюна Фурман рассказала подробности короткометражки.Над проектом бурятского режиссёра работает многонациональная команда: Марк Дэвид – главный оператор, который уже много лет снимает в Голливуде; Андрей Валенцов из Санкт-Петербурга известен своей операторской работой в фильме «Сибирь» с Киану Ривзом; Матэо Асценти – художник из Флоренции, который нарисовал афишу, также мастерица из Бурятии вручную сшила костюмы.Оюна раскрыла подробности съёмки и рассказала, что во время процесса их сопровождал шаман, ведь Ольхон – очень необычный остров.- Да, брали шамана с собой, конечно, брали конфеты, рис, водка даже была, да. Мы, перед тем как снимать, мы молились всей командой. Причём, наш оператор с Лос-Анджелеса всё это обожал, для него это была такая экзотика. Вообще, Ольхон сам остров необычный, туда очень сложно добираться, и вообще это очень намоленое место шаманское, - рассказывает режиссёр.В короткометражке есть откровенные сцены, поделилась Оюна Фурман. Во время съёмок с обнажёнными девушками мимо сцены съёмок проезжали автобусами, люди из которых фотографировали происходящее, чем смущали актрис, поделилась режиссёр.На вопрос о том, когда же состоится премьера, Оюна высказала надежду на эту весну. Она заверила, что фильм обязательно покажут в Бурятии:- Мы, естественно, хотели бы дать три премьеры: одну в Америке, в Европе и в России, обязательно хотим показать его в Улан-Удэ, в Бурятии.На данный момент фильм находится на стадии монтажа.- Над нашим фильмом сейчас трудятся режиссёры монтажа, поэтому должен получиться качественный продукт, - говорит уроженка Бурятии.В конце интервью ведущий задал Оюне вопрос:- Ты знаешь, что в этом году в Иркутской области будет год Байкала?- Нет.- Опа-на, вот это информация, да?! Я думаю, что вам 100% нужно заканчивать фильм в этом году и премьериться именно в этом году. Так что, с нетерпением ждём кино в России, обязательно сообщай нам, если вдруг дадите возможность нам его показать, мы это сделаем с большим удовольствием. Спасибо тебе большое за интервью, заканчивайте работу, увидимся, - пожелал ведущий режиссёру.