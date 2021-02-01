Забайкальский город получит светодинамический фонтан

Общество, Фото: пресс-служба минЖКХ Забайкальского края

Его построят в Солнечном сквере города Борзя



Светодинамический фонтан построят в Солнечном сквере в городе Борзя Забайкальского края. Летом фонтан будет переливаться цветными волнами, а в зимнее время - разноцветными лучами света. Также на территории Солнечного сквера появятся тротуары, прогулочные тропы с местами отдыха – скамейками, рядом с которыми будут установлены уличные розетки для подзарядки гаджетов. Территория будет доступна для всех – в том числе для маломобильных граждан и детей с ограниченными возможностями.



Новые комфортные скверы и парки в Борзе появятся благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малых городов с количеством жителей от 20 до 50 тысяч человек. На конкурс был представлен проект – концепция развития и благоустройства центра города c названием «Энергия Солнца». На реализацию проекта выделены средства в сумме более 150 миллионов рублей – в том числе из федерального, краевого бюджетов и из внебюджетных источников.



По словам министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Ильи Золотухина, в соответствии с проектом в Борзе будет по-новому организована территория привокзальной площади. Это повысит комфортность передвижения людей и благоприятно повлияет на образ города для прибывающих гостей. Тёплый зал ожидания и площадка посадки-высадки пассажиров сделают проезд на автотранспорте более комфортным и увеличат пассажиропоток.



- Событийная площадь станет главным узлом на оси, которая свяжет привокзальную площадь, новый зал дома культуры и улицу Пушкина. В тёплое время года здесь будет летнее кафе, зимой – новогодняя ёлка. Новые парки и скверы станут местом отдыха и активного досуга горожан, - отметил Илья Золотухин.



Кроме этого, ландшафтный дизайн предусматривает по проекту строительство новой системы автополива, которая позволит в суровом климате Забайкалья создать парк с уникальными растениями. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

