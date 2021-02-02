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В Иркутске доиграют матчи чемпионата мира по хоккею с мячом

В Иркутске доиграют матчи чемпионата мира по хоккею с мячом
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Отменённые игры группы «А» пройдут в середине октября

Матчи группы «А» чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, отменённые в марте-апреле 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, состоятся в Иркутске с 11 по 17 октября этого года. Такую информацию рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, открывая заседание оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории региона.

- Мне поступило письмо от международной федерации бенди. Как вы помните, в марте 2020 года в Иркутске начался XL чемпионат мира по хоккею с мячом: состоялись игры группы «В», в которых участвовало 10 команд. В марте-апреле должны были пройти игры сильнейших команд мира – группы «А». Но в связи с начавшейся пандемией коронавируса их пришлось отложить. Весь 2020 год болельщики хоккея с мячом ждали информацию о чемпионате. И сегодня я могу с радостью сообщить, что международной федерацией бенди принято решение игры группы «А» чемпионата мира по хоккею с мячом провести в Иркутске. Предполагается участие сборных России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Казахстана, США, Германии и Эстонии, - заявил Игорь Кобзев.

Губернатор также поручил министерству спорта Иркутской области актуализировать работу по организации и проведению чемпионата мира в Иркутске.

Напомним, что в 2021 году чемпионат мира по хоккею с мячом должен был состояться в Сыктывкаре. Теперь, по решению международной федерации бенди, турнир в этом городе перенесён на 2022 год, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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