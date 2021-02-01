Родилась одна двойня
За неделю с 25 по 31 января в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ состоялось 107 родов. Из них одна двойня, 53 мальчика и 54 девочки.
Неделей ранее, с 18 по 24 января, было 104 родов. На свет появились две двойни, 49 мальчиков и 57 девочек, сообщается на странице роддома в соцсети.
В Улан-Удэ за неделю родилось больше девочек, чем мальчиков
Общество, Фото:
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