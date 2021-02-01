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Байкальских рыбаков в Бурятии просят потерпеть неделю

Байкальских рыбаков в Бурятии просят потерпеть неделю
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
К рыбакам обратился директор «Заповедного Подлеморья»

Не на всех водоёмах Бурятии на сегодня крепкий лёд. Директор «Заповедного Подлеморья» Михаил Овдин призывает любителей подлёдной рыбалки немного подождать – передвигать по льду опасно.

- Ледовый покров позволяет передвигаться, однако ещё очень опасно. Помимо Чивыркуйского залива в Забайкальском национальном парке, пропатрулировали границы ядра Баргузинского заповедника и биосферного полигона. Радует, что нарушений не выявлено. Первые рыбаки режим не нарушают, лоси бродят по Чивыркуйскому перешейку, северные олени традиционно выходят на лёд Байкала, ловкая лисица задавила глухаря на яру у реки Урбикан, оставив следы и кучу перьев, - написал Михаил Овдин на своей странице в Facebook.

По его словам, лёд у реки Кабанья и севернее местами всего 20 см.

- Потерпите ещё хотя бы неделю, и спасателям не придётся выезжать на трагические вызовы... - обратился Михаил Овдин к рыбакам.

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 января в Северо-Байкальском районе Бурятии под лёд провалился автомобиль. В пяти километрах от мыса Урбукан утонул УАЗ с тремя рыбаками. Двое из них спаслись, а третий не сумел выбраться. Вечером 29 января его тело подняли с семиметровой глубины.

Также спасатели продолжают поиски тела мужчины, утонувшего в тот же день также на севере Бурятии, в 30 км от губы Томпа. Там под лёд Байкала провалился автомобиль «Нива» с двумя рыбаками. Выбрался из утонувшего авто только один человек.
рыбаки
 
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