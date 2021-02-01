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Новая нацбиблиотека Усть-Ордынского округа откроется в Сагаалган

Новая нацбиблиотека Усть-Ордынского округа откроется в Сагаалган
Общество,  Фото:pixabay.com
В округе завершилось строительство трёхэтажного здания библиотеки

Завершено строительство здания для Усть-Ордынской национальной библиотеки имени Матвея Хангалова. Об этом рассказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев в ходе встречи с представителями СМИ.

- Строительство объекта началось в 2019 году. А в феврале, в первый день Сагаалгана, состоится его торжественное открытие. В трёхэтажном здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров разместятся, кроме библиотеки, Усть-Ордынский национальный центр народного творчества и Усть-Ордынский национальный центр художественных народных промыслов. Эти три областных бюджетных учреждения десятилетиями располагались в приспособленных помещениях, – подчеркнул Анатолий Прокопьев.

По словам главы округа, здесь есть лифт для маломобильных групп населения, отдельные читательские зоны, хореографический зал, оборудованная студия звукозаписи, костюмерный и реквизиторский залы, лекционный кабинет, мастерская по работе с деревом, швейная, керамическая, ювелирная и дизайнерская мастерские.

Напомним, что в прошлом году капитально отремонтировано здание национального музея. Оно давно требовало капитального ремонта: здание, в котором располагается музей, было построено в 1938 году. В декабре 2020 года были открыты дома культуры в селах Майск Осинского района и Нукуты Нукутского района. Также были построены такие же объекты в сёлах Тараса Боханского района и Новоленино Осинского района. Ещё один крупный объект начал строиться в прошлом году. Это многофункциональное учреждение культуры в посёлке Новонукутский, где будут располагаться дом культуры, центральная библиотека и школа искусств. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
Усть-Ордынский Бурятский округ библиотека строительство Сагаалган
 
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