В Иркутске состоялся митинг памяти Героя СССР

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Мероприятие было приурочено ко дню рождения Афанасия Белобородова



В Иркутске 31 января прошёл торжественный митинг, посвящённый памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии Афанасия Белобородова. Мероприятие состоялось возле мемориала «Вечный огонь» и было приурочено к 118 дню рождения Афанасия Белобородова.



В ходе митинга состоялось возложение гирлянды к Вечному огню и цветов к памятнику Афанасия Белобородова.



- Афанасий Павлантьевич Белобородов входит в число полководцев Великой Отечественной войны, прошедших с боями от Москвы до Германии. Мы гордимся великим военачальником. В прошлом году мы отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Но памятные мероприятия не могут ограничиваться одним годом. Мы всегда будем помнить о подвиге наших героев-земляков. Это наш нравственный и человеческий долг перед поколением победителей, перед павшими за Родину, перед теми, кто обустраивал и восстанавливал страну после войны, – отметил принявший участие в мероприятии губернатор региона Игорь Кобзев.



После митинга состоялся традиционный лыжный переход от Иркутска до села Баклаши Шелеховского района - родины Афанасия Белобородова. Участие в лыжном переходе приняли офицеры и курсанты Восточно-Сибирского института МВД России. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

